Бахрейн закупит у США большую партию вертолетов

Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, а также Конгресс, вероятно, дадут свое добро на поставки вооружения небольшому государству в Персидском заливе. На сумму в 911 млн долларов островное королевство планирует закупить 12 ударных вертолетов AH-1Z, два дополнительных двигателя к ним, 14 ракет AGM-114, 56 ракет с лазерным наведением APKWS II, а также радары, системы связи и подвесные прицельно-навигационные системы.

Покупка Бахрейном таких военно-воздушных комплексов будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, а также укреплению обороноспособности королевства в окружении вооруженных стран Арабского полуострова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подписал с правительством государства Кувейт соглашение об усилении сотрудничества в военной сфере.