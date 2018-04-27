11:59 27.04.2018 | Политика | Новости
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Власти Армении не будут проводить переговоры с лидером оппозиции

Накануне лидер протестного движения и депутат парламента Никола Пашинян предложил провести переговоры с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном, однако те опровергли их.

Власти Армении не будут проводить переговоры с лидером оппозиции

Об этом сказал пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян, добавив, что переговоры, где одна из сторон диктует исключительно свою повестку, а другая сторона не может представить свою повестку, не могут считаться переговорами.

Он также сообщил, что по мнению исполняющего обязанности премьера, проведение переговоров в присутствии СМИ уже предполагает, что достижение каких-либо результатов не является их целью.

По мнению Карапетяна, Пашиняну стоит принять предложение президента Армении, направленное всем парламентским и внепарламентским политическим силам, о совместном обсуждении создавшейся в Армении ситуации и поиска путей выхода из нее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян предложил сесть за стол переговоров. При этом говорить с исполняющим обязанности премьер-министра страны Каренов Карапетянов он будет только в присутствии журналистов.


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