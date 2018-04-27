Власти Армении не будут проводить переговоры с лидером оппозиции

Об этом сказал пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян, добавив, что переговоры, где одна из сторон диктует исключительно свою повестку, а другая сторона не может представить свою повестку, не могут считаться переговорами.

Он также сообщил, что по мнению исполняющего обязанности премьера, проведение переговоров в присутствии СМИ уже предполагает, что достижение каких-либо результатов не является их целью.

По мнению Карапетяна, Пашиняну стоит принять предложение президента Армении, направленное всем парламентским и внепарламентским политическим силам, о совместном обсуждении создавшейся в Армении ситуации и поиска путей выхода из нее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян предложил сесть за стол переговоров. При этом говорить с исполняющим обязанности премьер-министра страны Каренов Карапетянов он будет только в присутствии журналистов.