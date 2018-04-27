В Киев 1 мая приедет помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Визиты будут длится неделю с 27 апреля по 3 мая. В Украине он прибудет 1 мая. Об этом говорится в распространенном в четверг, 26 апреля, заявлении Госдепартамента США.

Согласно сообщению, Митчелл вместе с новым госсекретарем Майклом Помпео уже вылетел в Брюссель на министерскую встречу НАТО, которая пройдет в пятницу, 27 апреля. После этого помощник госсекретаря отправится в Тбилиси, где выступит с программной речью на Форуме общественной дипломатии НАТО-Грузия и встретится с чиновниками высокого ранга, а также с другими политическими лидерами, представителями гражданского общества и Американской торговой палаты с целью усилить поддержку США стремления Грузии интегрироваться в евроатлантические институты.

Завершит свой визит помощник госсекретаря в Киеве, где он пробудет три дня. В Украине он планирует провести ряд встреч, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и важность проведения в стране экономических и антикоррупционных реформ.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, бывший директор ЦРУ Майк Помпео в четверг утвержден в должности госсекретаря США. С сегодняшнего дня он приступил к исполнению своих обязанностей.