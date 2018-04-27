08:57 27.04.2018 | Политика | Новости
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В Японии и США надеются на прогресс в межкорейском саммите

Накануне начались совместная встреча между северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Власти Японии надеются, что главам стран удастся серьезно обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

В Японии и США надеются на прогресс в межкорейском саммите

Об этом заявил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга, добавив, что надеется на продуктивные переговоры между двумя лидерами в ходе встречи.

Кроме того, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс также приветствовала начавшуюся встречу.

"Мы желаем корейскому народу всего наилучшего по случаю исторической встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ына с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", – заявила она.

Она также поблагодарила Южную Корею за координацию усилий по подготовке американо-северокорейского саммита, который запланирован на предстоящие недели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств.


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