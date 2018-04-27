20:14 27.04.2018 | Политика | Новости
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В Армении восстали жители города Гюмри

В Армении  на площади Вардананц в Гюмри собрались, чтобы поддержать оппозиционного лидера Никола Пашиняна. Об этом передают "Новости Армении".

В Армении восстали жители города Гюмри

Сообщается, что на митинг на своем автомобиле прибыл лидер оппозиции Никол Пашинян, которого активисты толпой провожали до самой сцены. Пашинян и его команда совершили автопробег из Еревана в Гюмри, где будут проводить агитационную работу в поддержку избрания последнего премьер-министром страны.

Ранее оппозиционер заявил, что не пойдет ни на какие закулисные договоренности, в том числе потому, что основным игроком в этом процессе является народ, и ни одна сделка не может быть совершена за спиной народа.

Напомним, что в Армении парламентская фракция блока "Елк" выдвинута кандидатура Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны вместо Сержа Саргсяна, который подал в отставку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Армении не будут проводить переговоры с лидером оппозиции.


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