В Армении восстали жители города Гюмри

Сообщается, что на митинг на своем автомобиле прибыл лидер оппозиции Никол Пашинян, которого активисты толпой провожали до самой сцены. Пашинян и его команда совершили автопробег из Еревана в Гюмри, где будут проводить агитационную работу в поддержку избрания последнего премьер-министром страны.

Ранее оппозиционер заявил, что не пойдет ни на какие закулисные договоренности, в том числе потому, что основным игроком в этом процессе является народ, и ни одна сделка не может быть совершена за спиной народа.

Напомним, что в Армении парламентская фракция блока "Елк" выдвинута кандидатура Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны вместо Сержа Саргсяна, который подал в отставку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Армении не будут проводить переговоры с лидером оппозиции.