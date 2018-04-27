19:22 27.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинская заявка на членство в альянсе рассмотрена

27 апреля состоялась встреча министров иностранных дел Организации Североатлантического договора Североатлантический Альянс. На заседании была рассмотрена заявка Украины на вступление в организацию.

Украинская заявка на членство в альянсе рассмотрена

Об этом сообщает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

По словам Столтенберга, в ходе проведенной встречи министры МИД Альянса обговорили политику открытых дверей. Он напомнил, что до этого Украина выражала активное стремление к членству в НАТО.

Как заявил генеральный секретарь, на встрече министры, помимо прочего, рассмотрели этот вопрос. При этом он не добавил, какой была реакция руководителей министерств иностранных дел, которые находились в Брюсселе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  НАТО заявляют, чти увеличение числа попыток гибридного запугивания со стороны Кремля вынуждают Альянс задумываться о более мощном средстве для противостояния. 


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