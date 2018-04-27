Украинская заявка на членство в альянсе рассмотрена

Об этом сообщает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

По словам Столтенберга, в ходе проведенной встречи министры МИД Альянса обговорили политику открытых дверей. Он напомнил, что до этого Украина выражала активное стремление к членству в НАТО.

Как заявил генеральный секретарь, на встрече министры, помимо прочего, рассмотрели этот вопрос. При этом он не добавил, какой была реакция руководителей министерств иностранных дел, которые находились в Брюсселе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в НАТО заявляют, чти увеличение числа попыток гибридного запугивания со стороны Кремля вынуждают Альянс задумываться о более мощном средстве для противостояния.