15:26 27.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп высказался по поводу встречи лидера КНДР и президента Южной Кореи – ФОТО

Президент США Дональд Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Трамп высказался по поводу встречи лидера КНДР и президента Южной Кореи – ФОТО

Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Согласно словам американского президента, он позитивно оценил проведение саммита. Добавив, что только время покажет, была ли встреча удачной.

"После безумного года пусков ракет и ядерных испытаний сейчас проходит историческая встреча между КНДР и Южной Кореей. Хорошие вещи случаются, но время покажет, что будет дальше!" - написал Трамп.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств. Глава КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи в пограничной деревне Пханмунджом.


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