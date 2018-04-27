США будет помогать Украине преодолевать последствия Чернобыля

Соответствующее заявление сделал поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен.

В ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене Гарри Кемиен рассказал, что американская команда профессионалов с нетерпением ждет продолжения работы с правительством Украины и международными партнерами над улучшением условий жизни украинских граждан, которые проживают в том районе, а также всех пострадавших жителей Украины и Беларуси.

Известно, что сейчас совместная группа Украины и Японии работает над ликвидацией последствий аварий на атомной станции в Фукусиме и на Чернобыльской АЭС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый объект внести города и объекты зоны, известной из-з аварии на Чернобыльской АЭС.