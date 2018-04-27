Президент Украины подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля

Соответствующие заявление он сделал в ходе выступления по случаю празднования столетия пограничной службы в Украине.

По словам Порошенко, праздник должен стать созвучным реальным событиям в Украине. Также лидер страны добавил, что наша страна является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства.

"Как президент Украины и верховный главнокомандующий Вооруженных сил, я принял решение об изменении даты чествования профессионального праздника пограничников. Подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля", - заявил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина усовершенствует законы в отношении радиоактивных отходов. Так, над соответствующей проблемой работают специалисты из Франции, Нидерландов, Германии, Испании, Швеции.