11:51 27.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля.

Президент Украины подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля

Соответствующие заявление он сделал в ходе выступления по случаю празднования столетия пограничной службы в Украине.

По словам Порошенко, праздник должен стать созвучным реальным событиям в Украине. Также лидер страны добавил, что наша страна является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства.

"Как президент Украины и верховный главнокомандующий Вооруженных сил, я принял решение об изменении даты чествования профессионального праздника пограничников. Подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля", - заявил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина усовершенствует законы в отношении радиоактивных отходов. Так, над соответствующей проблемой работают специалисты из Франции, Нидерландов, Германии, Испании, Швеции. 


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