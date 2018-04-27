Помпео и министры НАТО подтвердили, что не будут вести дел с Россией

Такие меры будут приниматься до выполнения Москвой своих обязательства по минским соглашениям и возвращения контроля над Крымом Украине. Об этом в пятницу, 27 апреля, заявила официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт.

По ее словам, Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтверждают свою позицию. Россия должна выполнить свои обязательства, - сообщила Нойерт в Twitter.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня началось первое зарубежное турне Помпео в должности госсекретаря.

Он посетит Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман. В Брюсселе он встретится с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в совещании министров иностранных дел стран НАТО.