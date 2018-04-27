16:32 27.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Помощник госсекретаря США Митчелл посетит Украину 1-3 мая

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл намерен посетить украинское государство с рабочем визитом 1-3 мая.

Помощник госсекретаря США Митчелл посетит Украину 1-3 мая

Об этом свидетельствуют данные на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

Отметим, что во время поездки в Украину помощник госсекретаря США будет обсуждать американскую поддержку и территориальную целостность нашей страны. Кроме того, Уэсс Митчелл подчеркнет важность осуществления Украиной экономических и антикоррупционных реформ.

Накануне поездки в Украину, Митчелл 27 арпеля отправится в Брюссель, где присоединится к госсекретарю США Майку Помпео. В частности, который будет руководить участием США в совещании министров иностранных дел НАТО.

Затем он посетит Тбилиси, где планирует встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, а также выступить с основным докладом на Форуме общественной дипломатии НАТО-Грузия. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтвердили, что не будут вести дел с Россией, как обычно.


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