Польшу может не удовлетворить новый бюджет Евросоюза

Об этом сообщает wPolityce.

Чиновник утверждает, журналисты пишут о значительном сокращении или изменении траекторий средств ЕС, что правительству государства трудно принять.

Как подчеркнул Чапутович, он не применял слово "вето", что значило бы абсолютную блокировку принятия того или иного решения. Он напомнил, что данный вопрос нуждается в соглашении всех стран-участниц, а обязанность Еврокомиссии обеспечить эту поддержку.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", около 400 украинцев, живущих в Польше от нескольких месяцев, взяли участие в польском научном опросе, по итогам которого оказалось, что планируют остаться 30% тех, которые пребывают на заработках или получают образование в этой стране.