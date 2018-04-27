Пашинян озвучил условия переговоров с властями Армении

При этом говорить с исполняющим обязанности премьер-министра страны Каренов Карапетянов он будет только в присутствии журналистов. Об этом он заявил на митинге в Ереване в четверг, 26 апреля.

Как сообщает "Новости Армении", которая цитирует слова Пашиняна, он не пойдет ни на какие закулисные договоренности, в том числе потому, что основным игроком в этом процессе является народ, и ни одна сделка не может быть совершена за спиной народа.

Либо я буду избран премьер-министром по воле и при поддержке народа, либо в Армении вообще не будет избран премьер, - заявил он, добавив, что оппозиционным силам нужно будет скоординировать и "проявить свою мощь".

Мы ожидаем, что все парламентские фракции без предусловий признают победу народа. Другого варианта попросту нет, потому что народ победил, и победа народа должна быть зафиксирована также де-юре. Ни один человек в Армении отныне никогда не должен иметь власти, поскольку власть в Армении принадлежит и должна принадлежать только народу, - заявил лидер оппозиции.

Пашинян также пригласил Карапетяна в пятницу в 12 часов прийти в гостиницу "Мариотт-Армения" для начала второго этапа переговоров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Армении парламентская фракция блока "Елк" выдвинута кандидатура Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Как сообщает во вторник, 25 апреля, "Первый армянский информационный" канал, на данный момент остается открытым вопрос минимального количества голосов, которое необходимо набрать.