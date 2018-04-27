НАТО планирует создание нового аппарата по борьбе с гибридными угрозами

Об этом сообщает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-брифинга по итогам первой части встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Он заявил, что была проведена масштабная дискуссия о России и о длительных последствиях для безопасности её внешней и оборонной политики



По словам Генерального секретаря, во время заседания министры приняли решение, что правильным станет двойной подход в сторону России, в котором вместе с мощным контролем выступает оборона с конструктивным диалогом. Нужно одновременно сочитать солидарность и решимость.



Столтенберг подчеркнул, что в Альянсе замечают все больше попыток, скоординированных на дестабилизацию, среди которых кибернападения, подрыв демократических институций, дезинформация, пропаганда, химическая атака в Солсбери. Как он добавил, необходимо укреплять устойчивость НАТО.

Вместе с тем представитель НАТО напомнил, что организация не теряет склонности к диалогу с РФ, что демонстрирует недавняя встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг глубоко надеется, что на встречи представители МИД стран альянса поднимут вопросы о стремление украинского государства вступить в Североатлантический альянс.