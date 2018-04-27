Меркель прибыла в Вашингтон для встречи с Трампом

Тут запланированы переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Как сообщает агентство Deutsche Welle, визит главы немецкого правительства продлится меньше суток, а сами переговоры займут два с половиной часа.

В центре внимания - будущее ядерной сделки с Ираном, конфликты в Сирии и в Украине, сотрудничество в рамках НАТО, а также торговые проблемы в отношениях Евросоюза и США.

При этом канцлер Германии также намерена поднять вопросы санкций против России и газопровода "Северный поток-2".

Напомним, это будет вторая поездка канцлера в Вашингтон с марта 2017 года. Немецкие наблюдатели предполагают, что будущие переговоры станут для немецкого лидера более сложными, чем прошлогодние, поскольку спорных вопросов в отношениях ФРГ и США с тех пор накопилось достаточно.

Как сообщал УРА-Информ, во время первой встречи с канцлером в марте 2017 Трамп отказался пожать ей руку. После этого лидеры не разговаривали в течение пяти месяцев, до телефонного разговора 1 марта.