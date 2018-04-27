КСУ признал неконституционным закон о референдуме

Об этом в пятницу утром, 27 апреля, на своей страничке в Facebook сообщил судья КСУ Василий Лемак. При этом, выступая докладчиком по этому делу, он отметил, что Конституционный суд Украины принял решение, автором которого я был и в отношении которого глубоко убежден в его важности для Украины.

Решение принято единогласно всеми присутствующими судьями, - пояснил он, добавив, что дело не в конкретном законе, признанном неконституционным, а в ряде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобное.

Напомним, 26 апреля на закрытой части пленарного заседания Конституционный суд рассматривал дело по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О всеукраинском референдуме".

Как сообщал УРА-Информ, КСУ начал рассматривать закон о референдуме в марте 2016 года. По мнению нардепов, Верховная Рада Украины во время принятия закона осенью 2012 года превысила свои полномочия, поскольку " обычным законом" установила новый порядок изменения Конституции.