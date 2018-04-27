14:56 27.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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КС признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме

По решению Конституционного суда, закон 2012 года "О всеукраинском референдуме" признано неконституционным, поскольку за его принятие парламент превысил свои полномочия. 

КС признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме

Об этом сообщает судья-докладчик по этому делу Василий Лемак на странице в социальной сети Facebook.

Он заявил, что 26 апреля на заседании его проект решения был поддержан всеми судьями КС. "Дело даже не в конкретном законе, признанном неконституционным. Дело в ряде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобные законы.

Пресс-служба Конституционного Суда сообщила, что закон был признан неконституционным как из-за нарушения процедуры его рассмотрения и принятия, так и с точки зрения его содержания. Суд утвердил, что указанный закон абсолютно противоречит Конституции.

В решении суда отмечено, что во время голосования за закон о референдуме в Верховной Раде было зафиксировано неличное голосования депутатов. В частности, приняв закон, парламент вышел за пределы своих конституционных полномочий.

Закон "О всеукраинском референдуме" потерял силу со дня принятия Конституционным Судом, решение которого является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", внесение ряда изменений в Конституцию Украины выступает самым эффективным решением для государства с целью уравновесить взаимоотношения между ветвями власти, и, в частности, урегулировать вопрос исполнительной власти.


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