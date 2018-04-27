12:54 27.04.2018 | Политика | Новости
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КНДР и Южная Корея договорились о мире – ФОТО

Сегодня, 27 апреля, лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР и Южная Корея договорились о мире – ФОТО

Об этом информирует издание Reuters.

Отмечается, что соответствующая декларация включает в себя сокращение вооружений, прекращение "враждебных действий". Также предусматривает превращение границы в "зону мира" и переговоры с другими странами, такими как США.

Кроме того, главы двух государств посадили на демаркационной линии в пограничной зоне Пханмунджом сосну как символ мира и процветания, после чего прогулялись и поговорили наедине.

Известно, что корни дерева были засыпаны землей из двух гор на юге и севере полуострова и полили сосну водой из двух рек - Тэдонган, которая течет через столицу КНДР, и Ханган, протекающей через столицу Южной Кореи.

На табличке у дерева высечена надпись: "Мы растим мир и процветание".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств.


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