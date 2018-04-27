Ким Чен Ын предложил воссоединить КНДР и Южной Кореи

Как отметил лидер Северной Кореи, народ двух стран должен воссоединиться для единой цели быть вместе и придерживаться единой политики.

Также он добавил, что население Севера и Юга является единым народом, который в будущем должен воссоединиться. Кроме того, он заявил, что верит в будущее объединение обеих Корей.

"Дорога, которую я использовал сегодня, искренне надеюсь, что каждый гражданин Южной и Северной Кореи сможет воспользоваться ей. Мы сможем наслаждаться миром и процветанием на Корейском полуострове, не опасаясь войны", - подчеркнул лидер КНДР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств.