13:50 27.04.2018 | Политика | Новости
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Ким Чен Ын предложил воссоединить КНДР и Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступает за воссоединение КНДР и Южной Кореи. Об этом он заявил в ходе совместной с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пресс-конференции.

Ким Чен Ын предложил воссоединить КНДР и Южной Кореи

Как отметил лидер Северной Кореи, народ двух стран должен воссоединиться для единой цели быть вместе и придерживаться единой политики.

Также он добавил, что население Севера и Юга является единым народом, который в будущем должен воссоединиться. Кроме того, он заявил, что верит в будущее объединение обеих Корей.

"Дорога, которую я использовал сегодня, искренне надеюсь, что каждый гражданин Южной и Северной Кореи сможет воспользоваться ей. Мы сможем наслаждаться миром и процветанием на Корейском полуострове, не опасаясь войны", - подчеркнул лидер КНДР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств.


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