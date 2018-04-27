Госдеп США требует от России выполнения Минских соглашений – ФОТО

Об этом написала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter.

Как отметили в Госдепе, пророссийские группировки на Донбассе активизировали артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, и призывает Россию прекратить агрессию.

Государственный секретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО уже подтвердили, что не будут вести никаких политических и финансовых дел с Россией. Пока РФ не выполнит своих обязательства по минским соглашениям и возвращения контроля над Крымом Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство США критикует обстрел Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пострадали пять человек. По словам Нойерт, самым страшным является смерть невинных людей, атака на станцию угрожает поставкам воды для 350 тысяч украинцев, проживающих по обе стороны линии разграничения.