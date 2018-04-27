Французская "Делегация представительства ДНР" планирует ехать в Крым

Об этом сообщает QHA, ссылаясь на публикацию так называемого консула "ДНР" во Франции Юбер Файяра на странице в Facebook.

Самопровозглашенный консул "ДНР" во Франции прибудет на временно оккупированную украинскую территорию Донбасса с целью поучаствовать в торжествах в честь "годовщины независимости ДНР".

Как он написал, стартует агентство "Дружба Франция-Крым" 14 мая в Севастополе по поводу приезда французской делегации в Крым. Это станет новым пунктом в политических, экономических и культурных отношениях между Францией и Крымом.

В частности, Файяра попросили взять участие в мероприятиях в честь "годовщины независимости ДНР", которые проведут 11-12 мая.

Указанная делегация будет состоять из тех, кто прибывал в Донецк летом 2017 года.

Отмечается, на оккупированный полуостров приедут советник региона Буш-дю-Рон Кристиан Пужоль, советник коммуны бывшего региона Лимузен Кристиан Борелли, мэр города Мариньян Эрик Ле Диссез и его советник, так называемый "почетный гражданин ДНР" Жан Клостерманн, "представитель консульства ДНР во Франции" Кристиан Камисули и "финансист консульства ДНР во Франции" Вируа Жан-Франсуа Гиндре.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в чешском городе Оломоуце решение суда отвергло апелляцию, поданную после закрытия самопровозглашенного консульства "ДНР" в Остраве.