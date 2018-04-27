14:45 27.04.2018 | Политика | Новости
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Европарламентарии выступили за введение санкций против окружения Путина

Депутаты Европарламента по инициативе литовского парламентария Пятраса Ауштрявичюса решили ввести ограничительные меры против близкого окружения президента России Владимира Путина и предприятий, связанных с Кремлем.

Европарламентарии выступили за введение санкций против окружения Путина

Об этом сообщает Delfi.lt.

В поданном им обращении говорится о новых санкциях, которые были бы направлены на тех российских магнатов и олигархов, которые, стремясь помочь Владимиру Путину в его антидемократической деятельности, занимаются отмыванием нелегальных денег в государствах-членах Евросоюза.

По информации Ауштрявичюс, обращение уже подписали 45 европарламентариев из основных фракций, по мнению которых введенные после аннексии Крыма санкции в отношении России оправдали себя. Они считают, что эти санкции помогли отпугнуть руководство России от дальнейшей территориальной экспансии в Украине.

Отмечается, что несмотря на это Россия продолжает игнорировать свои обязательства по минскому соглашениями, остается на занятых территориях Украины и Грузии, оказывает масштабную военную поддержку сирийскому режиму, игнорирует международные соглашения и правовые акты, организовав отравление в Великобритании.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Армении Серж Саргсян был верным клиентом Владимира Путина, но он недооценил своих граждан, когда попытался воспроизвести классический путинский маневр.


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