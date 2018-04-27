10:59 27.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ефремову продлили арест до 25 июня

В пятницу, 26 апреля, Старобельский районный суд Луганской области продлил срок действия меры пресечения бывшему депутату от Партии регионов Александру Ефремову.

Ефремову продлили арест до 25 июня

Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на сегодняшним заседании. 

Сообщается, что в суде в очередной раз вынесли приговор Ефремову в виде содержания под стражей до 24 июня включительно. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры.

Как отметил служитель закона, депутатат от Партии регионов, находясь на свободе, может скрываться и угрожать свидетелям. В настоящее время украинский чиновник перебывает на стадии допроса свидетелей.

Стоит напомнить, что экс-регионала Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года. Ему также инкриминируется поддержка террористов "ЛНР" и незаконное завладение имуществом Луганскуголь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", капитана задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко выпустили из Херсонского изолятора. Его допросят, как по этому уголовному делу, так и в другому - захват судна при аннексии АР Крым, - пояснили в прокуратуре.


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