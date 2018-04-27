Ефремову продлили арест до 25 июня

Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на сегодняшним заседании.

Сообщается, что в суде в очередной раз вынесли приговор Ефремову в виде содержания под стражей до 24 июня включительно. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры.

Как отметил служитель закона, депутатат от Партии регионов, находясь на свободе, может скрываться и угрожать свидетелям. В настоящее время украинский чиновник перебывает на стадии допроса свидетелей.

Стоит напомнить, что экс-регионала Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года. Ему также инкриминируется поддержка террористов "ЛНР" и незаконное завладение имуществом Луганскуголь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", капитана задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко выпустили из Херсонского изолятора. Его допросят, как по этому уголовному делу, так и в другому - захват судна при аннексии АР Крым, - пояснили в прокуратуре.