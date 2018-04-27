Болгария и Украина подписали декларацию об образовании

По словам министра образования Лилии Гриневич, согласно с законом "Об образовании" украинские дети, принадлежащие к национальным меньшинствам, получат достаточный уровень как родного, так и государственного языка для реализации их конституционных прав.

Соответствующий документ был подписан совместно с министрами Украины и Болгарии Красимиром Валчевым. Так, данная Декларация является подтверждением того, что Болгария согласна с реформой образования, реализуемой в Украине.

Министр Валчев согласился с важностью изучения государственного языка как фактора интеграции страны и общественного согласия из-за расширения применения государственного языка в учебном процессе, в частности путем увеличения времени обучения на государственном языке.

В свою очередь Гриневич подчеркнула, что новая программа предполагает постепенное увеличение предметов на украинском языке для школьников нацменьшинств. Возрастание начнется с пятого класса и к одиннадцатому достигнет пропорции в 60% на украинском, а 40% на языке нацменьшинств.

Гриневич добавила, что именно эта норма вызвала возмущение Венгрии, а также замечания со стороны Румынии и Болгарии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в ходе заседания Кабинет министров Украины отменил термин "высшее учебное заведение", приведя нормативные акты в соответствие с законом об образовании.