13:15 26.04.2018 | Политика | Новости
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В России планируют поставки в Сирию новых систем ПВО

Правительство Российской Федерации предоставит Сирии в скором времени новые системы противоракетной обороны, конкретный тип вооружений пока что не разглашается.

В России планируют поставки в Сирию новых систем ПВО

Об этом сообщает начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской на брифинге в Национальном центре управления обороной.

Как заявил Рудской, министр иностранных дел России Сергей Лавров допускает вариант продажи Россией собственных систем С-300, несмотря на данное Москвой десять лет назад обещание не переправлять С-300 в Сирию.

До этого 14 апреля запад атаковал Сирию в ответ на возможную химическую атаку в городе Дума 7 апреля со стороны правительства президента Башара Асада, несмотря на то, что в России и Сирии утверждали, что Дамаск непричастен к этому.

Рудской подтвердил, что Россия переправила в сирийский порт Тартус еще несколько партий зенитно-ракетных комплексов типа "Панцирь" для ближнего прикрытия объектов, но не известно данное вооружение поступит в контроль российских войск на базах в Сирии или в правительственную армию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", эксперты Организации по запрещению химического оружия снова посетили место химической атаки в Сирии.


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