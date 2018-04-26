13:26 26.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Анталии откроют украинское консульство – ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились об открытии консульства Украины в Анталии в 2018 году.

В Анталии откроют украинское консульство – ФОТО

Об этом шла речь в ходе встречи Климкина и Чавушоглу в Турции, сообщил глава отечественного внешнеполитического ведомства в Twitter.

В своем посте он написал, сегодня 26 апреля, в Турции с другом Мевлютом обсудил важные дела. Обсуждались вопросы от стратегического партнерства до открытия Консульства Украины в Анталии в этом году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в чилийском городе Сантьяго-де-Чили открылось первое украинское посольство. Диппредставительство будет работать в Аргентинской Республике и Республике Чили. На церемонии открытия выступил представитель МИД Чили Марио Луис Сильва.


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