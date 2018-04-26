В Анталии откроют украинское консульство – ФОТО

Об этом шла речь в ходе встречи Климкина и Чавушоглу в Турции, сообщил глава отечественного внешнеполитического ведомства в Twitter.

В своем посте он написал, сегодня 26 апреля, в Турции с другом Мевлютом обсудил важные дела. Обсуждались вопросы от стратегического партнерства до открытия Консульства Украины в Анталии в этом году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в чилийском городе Сантьяго-де-Чили открылось первое украинское посольство. Диппредставительство будет работать в Аргентинской Республике и Республике Чили. На церемонии открытия выступил представитель МИД Чили Марио Луис Сильва.