Украина усовершенствует законы в отношении радиоактивных отходов, - Порошенко

Такое заявление лидер страны сделал в рамках рабочей поездки на Чернобыльскую АЭС.

По словам президента, над соответствующей проблемой работают специалисты из Франции, Нидерландов, Германии, Испании, Швеции. Помимо этого, Порошенко выразил глубокую благодарность представителям Еврокомиссии, которые присоединились к реализации проекта международной технической помощи. В частности, котороя на сегодняшний день является одной из составляющей пакетов технической помощи мира.

"Авария на ЧАЭС породила большое количество проблем, которые с течением времени меняются, трансформируются, но не исчезают. Для их решения и безопасного содержания Украина привлекает и тратит значительные ресурсы", - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый объект внести города и объекты зоны, известной из-за аварии на Чернобыльской АЭС.