15:37 26.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина усовершенствует законы в отношении радиоактивных отходов, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что власти страны будут совершенствовать законодательство по обращению с радиоактивными отходами.

Украина усовершенствует законы в отношении радиоактивных отходов, - Порошенко

Такое заявление лидер страны сделал в рамках рабочей поездки на Чернобыльскую АЭС. 

По словам президента, над соответствующей проблемой работают специалисты из Франции, Нидерландов, Германии, Испании, Швеции. Помимо этого, Порошенко выразил глубокую благодарность представителям Еврокомиссии, которые присоединились к реализации проекта международной технической помощи. В частности, котороя на сегодняшний день  является одной из составляющей пакетов технической помощи мира.

"Авария на ЧАЭС породила большое количество проблем, которые с течением времени меняются, трансформируются, но не исчезают. Для их решения и безопасного содержания Украина привлекает и тратит значительные ресурсы", - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый  объект внести города и объекты зоны, известной из-за аварии на Чернобыльской АЭС.


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