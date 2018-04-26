19:50 26.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина планирует участие в проектах в Египте на 280 млн долларов, - Кубив

Украина готова присоединится к нескольким проектам в Египте стоимостью около 200 млн и 80 млн долларов. Также страна готова поучаствовать в модернизации Хелуанского металлургического комбината, как заверил украинский министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Украина планирует участие в проектах в Египте на 280 млн долларов, - Кубив

Об этом сообщил сам чиновник в социальной сети Facebook.

Кубив провел деловую встречу с министром по делам компаний государственного сектора Египта, который прибыл завлечь украинских профессионалов для возведения и модернизации египетских промышленных заводов. 

Второй запланированный к украинской участи проект заключается в реконструкции коксовой батареи для компании "El Nasr for Coke & Chemicals company" стоимостью около $80 млн.

По словам первого вице-премьера, за 2017 год взаимный товарооборот Украины и Египта равнялся почти двум млрд долларов, а двусторонний рынок услугами за прошлый год поднял в цене на 61,8%сравнительно с 2016 годом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует отправится с официальным визитом в Арабскую Республику Египет 29-30 апреля 2018 года.


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