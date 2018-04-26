Создана украино-японская группа по ликвидации последствий ядерных ударов, - Порошеко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий к годовщине Чернобыльской трагедии.

Как заявил глава государства, в переговорах с премьером Японии Абэ руководство государств решили, что японское оборудование все время будет пересылаться Украине в помощь. Эксперты в данный момент устанавливают технику, которая даст возможность беспрерывно устанавливать темп атмосферных осадков, уровень снежного покрова, температуру, влажность почвы и остальных показателей, которые связаны с безопасностью.

В частности, президент подчеркнул, что Украина будет улучшать свое законодательство касательно обращения с радиоактивными отходами.

Лидер страны добавил, вместе с украинскими профессионалами действуют специалисты из Нидерландов, Франции, Германии, Испании, Швеции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый объект внести города и объекты зоны, известной из-за аварии на Чернобыльской АЭС.