20:59 26.04.2018 | Политика | Новости
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Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря

Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг, 26 апреля, утвердил кандидатуру Майка Помпео на пост государственного секретаря.

Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря

Как сообщает AFP, за утверждение кандидатуры Помпео уже выступили 54 сенатора из 100, голосование продолжается.

Напомним, 24 апреля комитет Сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру Помпео на пост главы Государственного департамента. Тогда кандидатуру Помпео на заседании комитета поддержали большинство из 21 сенатора.

Как сообщал УРА-Информ, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря. Ожидается, что новый госсекретарь попробует реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования. После назначения Помпео ЦРУ возглавила бывший заместитель директора ведомства Джина Хаспел.


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