ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии "гибридной войне"

Ассамблея с обеспокоенностью отмечает, что сегодня государства все чаще сталкиваются с таким явлением "гибридной войны" и это создает новый тип угрозы на основе сочетания военных и невоенных средств, таких как кибератаки, кампании массовой дезинформации, в том числе фальшивые новости, в частности в социальных сетях, нарушение коммуникаций и других сетей и многие другие.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев. Он также отметил, что Ассамблея считает кибернетические удары особенно опасными, поскольку они могут поразить стратегическую инфраструктуру страны, такую ​​как система управления воздушным движением или атомные станции.

Поэтому "гибридная война" может дестабилизировать и подорвать цели общества и вызвать многочисленные жертвы. Все более широкое использование этих новых тактик, особенно в сочетании, вызывает беспокойство относительно адекватности существующих правовых норм, - говорится в резолюции.

Вместе с тем в документе сказано, что ПАСЕ обеспокоена массовыми кампаниями по дезинформации, которые направлена на подрыв безопасности. Ассамблея также выражает глубокую обеспокоенность по поводу многочисленных случаев массовых кампаний по дезинформации, направленных на подрыв безопасности, общественного порядка и мирных демократических процессов. Существует очень важная потребность в разработке инструментов для защиты демократии от "информационного оружия", сохраняя при этом свободу слова и свободу средств массовой информации", - говорится в резолюции ПАСЕ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ПАСЕ 25 апреля приняла резолюцию, в которой выразила поддержку противодействию российской пропаганде на уровне Европейского союза.