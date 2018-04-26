Макрон призвал США и Европу строить мир ХХI века

С трибуны он призвал США отказаться от национализма и сохранить приверженность идеалам сотрудничества перед лицом таких угроз, как терроризм и другие вызовы. При это он отметил, что не разделяет чувства тех, кто очарован новыми сильными державами, отказом от свободы и иллюзией национализма.

Президент подчеркнул, что Францию и США объединяют общие ценности и призвал США и Европу совместно строить миропорядок XXI века. Он также указал на важность многостороннего подхода к решению глобальных проблем, подчеркнув, что для успеха в этой сфере необходима помощь от США.

Затронув вопрос об атомной программе Ирана, Макрон заявил, что Тегерану нельзя позволить заполучить ядерное оружие. В то же время он предостерег, что в отношения с Ираном не должна привести к войне на Ближнем Востоке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут объединить свои усилия в противостоянии режиму Башара Асада.