07:59 26.04.2018 | Политика | Новости
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Макрон призвал США и Европу строить мир ХХI века

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду, 25 апреля, выступил с речью в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.

Макрон призвал США и Европу строить мир ХХI века

С трибуны он призвал США отказаться от национализма и сохранить приверженность идеалам сотрудничества перед лицом таких угроз, как терроризм и другие вызовы. При это он отметил, что не разделяет чувства тех, кто очарован новыми сильными державами, отказом от свободы и иллюзией национализма.

Президент подчеркнул, что Францию и США объединяют общие ценности и призвал США и Европу совместно строить миропорядок XXI века. Он также указал на важность многостороннего подхода к решению глобальных проблем, подчеркнув, что для успеха в этой сфере необходима помощь от США.

Затронув вопрос об атомной программе Ирана, Макрон заявил, что Тегерану нельзя позволить заполучить ядерное оружие. В то же время он предостерег, что в отношения с Ираном не должна привести к войне на Ближнем Востоке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут объединить свои усилия в противостоянии режиму Башара Асада.


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