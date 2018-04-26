11:34 26.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Капитан крымского судна "Норд" госпитализирован

Капитан крымского рыболовецкого судна под российским флагом "Норд" Владимир Горбенко находится в больнице Днепра.

Капитан крымского судна

Об этом рассказал адвокат задержанных в Украине моряков Дмитрий Щербина.

Соглано его словам, помещение капитана Владимира Горбенко в больницу является самым большим подаром для него, учитывая состояние его здоровья и ситуацию. Примечательно, что именно сегодня 26 апреля, в задержанного день рождения.

В настоящее время Горбенко проходит медицинское обследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Херсонский городской суд сегодня будет избирать новую меру пресечения Владимиру Горбенко по статье о незаконной ловле рыбы. Ранее капитана отпустили под залог 35 тысяч гривен.


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