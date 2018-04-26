Кабмин заменил термин "высшее учебное заведение" – ФОТО

Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, Кабмин внес изменения в порядок утверждения решений о присвоении ученых званий, заменив в его тексте слова "высшее учебное заведение" во всех падежах и числительных формах словами "заведение высшего образования" в соответствующем падеже и числительной форме.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинское правительство ведет переговоры с представителями Венгрии по новому законопроекту " Об образовании". Как заверил украинский чиновник, сейчас между Киевом и Будапештом происходит конструктивный диалог по новому ЗУ "Об образовании".