09:18 26.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин заменил термин "высшее учебное заведение" – ФОТО

В ходе заседания Кабинет министров Украины отменил термин "высшее учебное заведение", приведя нормативные акты в соответствие с законом об образовании.

Кабмин заменил термин

Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, Кабмин внес изменения в порядок утверждения решений о присвоении ученых званий, заменив в его тексте слова "высшее учебное заведение" во всех падежах и числительных формах словами "заведение высшего образования" в соответствующем падеже и числительной форме.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинское правительство ведет переговоры с представителями Венгрии по новому законопроекту " Об образовании". Как заверил украинский чиновник, сейчас между Киевом и Будапештом происходит конструктивный диалог по новому ЗУ "Об образовании".


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