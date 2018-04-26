В Раду внесен законопроект об антикоррупционной стратегии

Об этом сообщает сайт Верховной рады.

В данный момент протекает завершающий этап прохождения документа. Он находится на рассмотрении у правительства страны. Содержание документа пока что отсутствует на сайте парламента.

Отмечается, что в пунктах, которые гласят о предотвращении взяточничества в судебной системе страны, перечислены меры, гарантирующие создание Высшего антикоррупционного суда и начало его деятельности. В частности, план предусматривает утверждение закона об отмене депутатской неприкосновенности, но с предоставлением непривлечения народных депутатов к ответственности после итогов голосования в Раде, кроме мер пресечения за оскорбление или клевету.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос об отмене желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге.