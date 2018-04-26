Кабмин создаст электронную систему здравоохранения

Таким образом, в Украине будет создан электронный документооборот в сфере медицинского обслуживания.

В постановлении говориться, что собственником центральной базы данных и программного обеспечения является государство, а распорядителем и владельцем Реестра медицинских специалистов и Реестра субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения в ЦБД – Министерство здравоохранения Украины.

При этом администратором ЦБД является государственное предприятие "Электронное здоровье".

Предполагается, что система обеспечит возможность создавать и просматривать рецепты, направления, медицинские записи в электронных кабинетах и возможность для пациентов предоставлять доступ к данным о себе.

Кроме того, с помощью системы граждане Украины будут заключать договоры о медобслуживаниии и реимбурсации по программе медицинских гарантий.

Также правительство утвердило порядок заключения, изменения и прекращения договоров о медицинском обслуживании населения, данные о которых также будут храниться в системе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала апреля Министерство здравоохранения в рамках программы Доступные лекарства планирует ввести в действие услугу электронный рецепт.