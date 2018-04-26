Готовится новая встреча Совета Россия-НАТО, - Столтенберг

Об этом сообщает Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом встреч министров иностранных дел стран-членов альянса.

Он анонсировал встречу 26 апреля между министрами иностранных дел стран НАТО с целю подготовки к будущему саммиту в июле.

Генеральный секретарь заявил, что чиновники начнут со встречи для обсуждения России, которая на протяжении несколько лет показывает схему рискованного деструктивного поведения.

Как он уточнил, имеется ввиду незаконную аннексию украинского полуострова Крым, разрушение стабильной ситуации на Востоке Украины, внедрение в демократию другой страны, кибератаки и информационную войну.

Столтенберг добавил, что Россия укрепляет угрожающий режим в Сирии, который не один раз применял химическое оружие, к тому же есть большая вероятность причастности России за нападением с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери, на что НАТО укрепило защиту личных границ и подняло взносы в оборону.

По словам Столтенберга, министры иностранных дел на предстоящем собрании должны рассмотреть дополнительные действия в этой ситуации, а верховный главнокомандующий Европы генерал Скапарротти провел встречу с российским начальником Генерального штаба генерала Герасимова на минувшей неделе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", генеральный директор Международного военного штаба НАТО, а также генерал-лейтенант Ян Брукс отметил прогресс с реформами в украинском государстве.