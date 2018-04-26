Дональд Трамп мечтает стать пятым президентом на горе Рашмор

Об этом заявила член американского конгресса Кристи Ноем, представляющая в парламенте Южной Дакоту, где расположена памятная гора.

По ее словам, на знаменитой горе сейчас уже изображены Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн.

"А ты знаешь, что это моя мечта, чтобы мой портрет появился на горе Рашмор?" Я рассмеялась. Но он не смеялся, он был абсолютно серьезен", - сказала Ноем.

В общем, сейчас пресс-служба Белого дома никак не прокомментировала слова президента США. Поэтому, сейчас пока неизвестно соответствует ли действительности рассказ Ноем.

Кстати, вершина Рашмор состоит из более 18 м высотой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Демократическим партиям будут предоставлены ответные меры после подачи ими иска в отношении предвыборного штаба.