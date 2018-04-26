16:52 26.04.2018 | Политика | Новости
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Дональд Трамп мечтает стать пятым президентом на горе Рашмор

Действующий лидер Америки Дональд Трамп мечтает стать пятым президентом, чей портрет будет высечен на горе Рашмор. 

Дональд Трамп мечтает стать пятым президентом на горе Рашмор

Об этом заявила член американского конгресса Кристи Ноем, представляющая в парламенте Южной Дакоту, где расположена памятная гора.

По ее словам, на знаменитой горе сейчас уже изображены Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн. 

"А ты знаешь, что это моя мечта, чтобы мой портрет появился на горе Рашмор?" Я рассмеялась. Но он не смеялся, он был абсолютно серьезен", - сказала Ноем.

В общем, сейчас пресс-служба Белого дома никак не прокомментировала слова президента США. Поэтому, сейчас пока неизвестно соответствует ли действительности рассказ Ноем.

Кстати, вершина Рашмор состоит из более 18 м высотой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Демократическим партиям будут предоставлены ответные меры после подачи ими иска в отношении предвыборного штаба.


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