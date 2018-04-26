Члены НАТО могут завтра обсудить вступление Украины в Альянс

Об этом генсек организации сообщил журналистам в интервью РИА Новости.

По словам Столтенберга, в настоящее время Североатлантический альянс продолжает оказывать помощь Украине, поскольку она является важным партнером.

При этом, со стороны Украины также дали положительный ответ о стремлении к членству в Альянсе.

"Я ожидаю, что министры выразят желание обсудить этот вопрос", - подытожил Йенс Столтенбер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что правительство страны продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению. Также глава ведомства добавил, что страна может поменять свою позицию, если Украина восстановит права закарпатских венгров.