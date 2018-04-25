16:29 25.04.2018 | Политика | Новости
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Временный глава правительства Армении предложил провести внеочередные выборы - ФОТО

В среду, 25 апреля, исполняющий обязанности главы правительства Армении Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы.

Временный глава правительства Армении предложил провести внеочередные выборы - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно словам Карапетяна, результаты выборов покажут, поддерживает ли население Армении организатора оппозиционных митингов Николо Пашиняна в качестве "кандидата от народа" или нет. Также он подчеркнул, что на сегодняшний день не знает такой страны, где кандидата от народа выбирают на площади.

"Есть недовольные граждане, но как определить: они хотят Пашиняна или нет? Каков критерий?" — отметил он.

Напоследок и.о. премьер Армении добавил, что в случае продолжения кризиса, страну ждут экономические проблемы. При этом он не указал, когда могут состояться выборы.

Кстати, накануне президент страны Армен Саркисян заявил, что начнет переговоры с политическими силами, чтобы попытаться решить кризис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", никто из представителей правящей Республиканской партии Армении не может сейчас быть кандидатом в премьер-министры Армении. Такой партии фактически не существует.


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