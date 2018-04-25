Венгрия продолжает обвинять Украину в ущемлении нацменьшинств

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как утверждает Сийярто, Украина якобы будет лишать украинского гражданства людей со вторым гражданством страны-члена НАТО так, будто это угрожает национальной безопасности.

Поэтому, правительство Венгрии очень возмущено, что закарпатец венгерской национальности может представлять собой угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект Порошенко о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" и внесении дополнительных оснований для лишения гражданства. Среди прочего, это использование избирательного или другого права, которое предоставляет иностранное гражданство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время встречи с представителями Общества венгерской культуры Закарпатья, глава Министерства иностранных дел Венгри Петер Сиярто выступил за расширение присутствия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в этом регионе.