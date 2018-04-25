Венгрия будет блокировать переговоры Украины и НАТО

Об этом сообщает пресс-служба МИД соседней страны.

Согласно словам министра, Венгрия не будет подвергаться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине, ради геополитических интересов.

Поэтому, Венгрия продолжит накладывать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, ранее предоставляемые национальным меньшинствам.

При этом глава ведомства добавил, что страна может поменять свою позицию, если Украина восстановит права закарпатских венгров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время встречи с представителями Общества венгерской культуры Закарпатья, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выступил за расширение присутствия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в этом регионе.