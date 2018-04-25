В Венгрии избрали новое правительство

В среду, 24 апреля, он заявил, что объявит его состав в ближайшее время. Вместе с тем, как утверждают ряд венгерских СМИ, министр иностранных дел Петер Сийярто сохранит свою нынешнюю должность.

Кроме того, сразу несколько изданий сообщают, что министр обороны Иштван Шимичко уходит с занимаемой должности, а вместо него в правительство появится "генерал", и это принципиальное решение Орбана.

По данным СМИ, эту должность займет Тибор Бенко, который сейчас работает главой Генштаба. В связи с этим, поскольку одним из основных правил военной структуры стран-членов НАТО является гражданский контроль над министерством обороны, это назначение может вызвать проблемы в отношениях Венгрии с Альянсом,- отмечают журналисты.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в последние полгода именно Сийярто был главным критиком Украины со стороны Венгрии, от него звучали самые жесткие заявления.