Страны G7 обсудили действия России в Украине и Сирии

Как сказано в совместном заявлении представителей стран G7, министры иностранных дел стран-участник G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам международного мира и безопасности, включая Сирию, Украину и Северную Корею.

При этом министры затронули и ее неприемлемые действия в Сирии, Украине и в других соседних странах. Они также обвинили Россию во вмешательстве в демократические процессы и проведении кампаний по дезинформации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в совместном заявлении глав МИД стран " Большой семерки" и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от 23 апреля сообщалось о возможности рассмотрения вопроса об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации из-за ситуации на Донбассе.