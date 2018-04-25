Стало известно, сколько будут платить врачам за одного пациента

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Сообщается, что в среду, 25 апреля, Кабмин утвердил тарифы на предоставление медицинской помощи. Так, базова оплата за обслуживание пациентов буде стоит 370 гривен. В частности, это число корректируется в зависимости от возраста пациента.

К слову, на разные категорие пациентов установлены разные тарифы. Большее всего врачи будут зарабатывать за лечение детей возрастом до пяти лет.

На сегодняшний день есть пять коэффициентов, на которые будет умножаться базовая ставка:

- с 0 до 5 лет — 4 – 1480 гривен;

- с 6 до 17 лет — 2,2 – 814 гривен;

- с 18 до 39 лет — 1 – 370 гривен;

- с 40 до 64 лет — 1,2 – 444 гривен;

- свыше 65 лет — 2 – 740 гривен.

Причина такого различия в оплате различных категорий – количество времени и внимания, которое врач должен уделять пациенту.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в течении двух недель длятся кампании по избранию личного семейного врача, в результате которых уже подписано больше 350 тысяч деклараций.