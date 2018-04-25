Сенат США утвердил нового директора Агентства нацбезопасности

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Таким образом, согласно постановлению, генерал-лейтенант Пол Накасоне был одобрен Сенатом на пост директора Агентства национальной безопасности США и командующим Киберкомандования США.

Накасоне сменил действующего главу АНБ и Киберкомандования США Майкла Роджерса, который занимал эти должности с 2014 года и заявил о намерении уйти в отставку в начале января.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Майка Помпео, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря США.