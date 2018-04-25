Пашинян отказался от переговоров с правящей партией Армении

Как пояснил в среду утром, 25 апреля, соратник Пашиняна, член партии "Гражданский договор" Ален Симонян, лидер оппозиции отказался от переговоров до выполнения его требований по их формату.

Переговоры будут в том формате, который он предлагает, других переговоров не будет. Мы ждем ответа от Республиканской партии Армении, - пояснил он, добавив, что они в любом случае будут выводить людей на улицы.

Утром будет шествие. Митинг, скорее всего, будет вечером, - заявил Симонян.

В свою очередь исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян пояснил, что он предложил организовать переговоры с участием "широких парламентских и внепарламентских сил". Как сказано в его заявлении, опубликованном на сайте правительства, в этом формате могла бы обсуждаться внутренняя политическая ситуация и ее возможное разрешение, вплоть до проведения еще одних парламентских выборов.

Он также отметил, что встреча с Пашиняном отменяется, так как он в одностороннем порядке выдвинул новые требования. Лидер протестов предложил список лиц, которые могут участвовать в переговорах от правительства и заявил, что будет вести переговоры исключительно "вокруг своей повестки". Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучить собственную точку зрения. Имея определенный опыт в вопросе ведения переговоров, никогда не слышал о переговорах в подобном формате, - подчеркнул Карапетян.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидер протестующих в Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром страны.