23:47 25.04.2018 | Политика | Новости
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Миссия ОЗХО повторно взяла образцы в сирийской Думе

Эксперты Организации по запрещению химического оружия в среду, 25 апреля, снова посетили место химической атаки в Сирии.

Миссия ОЗХО повторно взяла образцы в сирийской Думе

Они посетили второе место предполагаемого применения химического оружия в Думе, где также собрали образцы. Как сообщает пресс-служба Организации, сотрудники миссии сегодня собрали на месте образцы, которые привезут вместе с другими, собранными ранее образцами в лабораторию ОЗХО в Рейсвейк.

Предполагается, что образцы разделят и направят для анализа в аккредитованные организацией лаборатории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск 14 апреля. В субботу, 21 апреля, инспекторы организации посетили одно из мест химатаки в Думе для сбора образцов.

Западные страны нанесли ракетный удар по Сирии 14 апреля в ответ на химатаку в Думе в начале апреля. В Дамаске отрицают причастность к применению химического оружия.


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