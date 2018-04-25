Миссия ОЗХО повторно взяла образцы в сирийской Думе

Они посетили второе место предполагаемого применения химического оружия в Думе, где также собрали образцы. Как сообщает пресс-служба Организации, сотрудники миссии сегодня собрали на месте образцы, которые привезут вместе с другими, собранными ранее образцами в лабораторию ОЗХО в Рейсвейк.

Предполагается, что образцы разделят и направят для анализа в аккредитованные организацией лаборатории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск 14 апреля. В субботу, 21 апреля, инспекторы организации посетили одно из мест химатаки в Думе для сбора образцов.

Западные страны нанесли ракетный удар по Сирии 14 апреля в ответ на химатаку в Думе в начале апреля. В Дамаске отрицают причастность к применению химического оружия.