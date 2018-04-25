Кабмин утвердил стратегию, которая предполагает создание антикоррупционного суда – ФОТО

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Согласно законопроекту, Антикоррупционная стратегия на 2018-2020 годы подготовлена с целью определить комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции в Украине и дальнейшее продвижение антикоррупционных инициатив в стране.

Кроме того, в разделе предотвращения коррупции в судебной системе указаны мероприятия, призваны обеспечить согласно законодательным процедурам создание Высшего антикоррупционного суда и предпринять меры для начала его работы.

Стратегия предполагает принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности с обеспечением непривлечения их к ответственности за результаты голосования в Раде, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министры иностранных дел стран "Большой семерки" призывают украинские власти обеспечить прогресс реформ. При этом министры призывают в первую очередь создать Антикоррупционный суд согласно рекомендациям Венецианской комиссии.