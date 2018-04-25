Глава МИД Украины посетит Египет с официальным визитом

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По предварительным данным, украинский министр в Каире встретится с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. В частности, во время переговоров стороны хотят поднять вопросы об отношениях государств в экономической плоскости. Кроме того, министры планируют обсудить подготовку очередного заседания Межправительственной Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Египтом.

Ожидается, что соответствующий визит должен активизировать украинско-египетской взаимодействие во всех сферах.

Вместе с тем в ходе встречи особое внимание будет уделено сотрудничеству двух государств в сфере туризма, поскольку украинцы удерживают ведущие позиции среди туристов в Египте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Египет.