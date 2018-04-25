15:31 25.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава МИД Украины посетит Египет с официальным визитом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует отправится с официальным визитом в Арабскую Республику Египет 29-30 апреля 2018 года.

Глава МИД Украины посетит Египет с официальным визитом

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По предварительным данным, украинский министр в Каире встретится с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. В частности, во время переговоров стороны хотят поднять вопросы об отношениях государств в экономической плоскости. Кроме того, министры планируют обсудить подготовку очередного заседания Межправительственной Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Египтом.

Ожидается, что соответствующий визит должен активизировать украинско-египетской взаимодействие во всех сферах.

Вместе с тем в ходе встречи особое внимание будет уделено сотрудничеству двух государств в сфере туризма, поскольку украинцы удерживают ведущие позиции среди туристов в Египте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Египет


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